Vino e giovani | un mercato in crescita secondo l' Osservatorio Uiv-Vinitaly

Vino è uno status symbol e i giovani sono disposti a spendere, ma senza affezionarsi ai brand. Bevono in compagnia e non rinunciano ai cocktail. È la fotografia dei consumatori di Vino under 44 americani e italiani scattata e illustrata dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly in occasione della presentazione del 57° Salone internazionale del Vino e dei distillati. Sotto la lente, i mercati italiano e quello Usa (pari, insieme, al 60% del fatturato complessivo delle vendite di Vino italiano) e le fasce più giovani della popolazione che, in un contesto generalizzato di calo dei consumi il Vino deve saper intercettare e comprendere. secondo l’analisi, che sfata numerosi luoghi comuni sul rapporto Vino-giovani, Millennials (tra i 28 e 44 anni) e GenZ (dalla legal drinking age ai 27) rappresentano la terra promessa di un ricambio generazionale tanto necessario quanto complicato. Quotidiano.net - Vino e giovani: un mercato in crescita secondo l'Osservatorio Uiv-Vinitaly Leggi su Quotidiano.net Ilè uno status symbol e isono disposti a spendere, ma senza affezionarsi ai brand. Bevono in compagnia e non rinunciano ai cocktail. È la fotografia dei consumatori diunder 44 americani e italiani scattata e illustrata dall’Uiv-in occasione della presentazione del 57° Salone internazionale dele dei distillati. Sotto la lente, i mercati italiano e quello Usa (pari, insieme, al 60% del fatturato complessivo delle vendite diitaliano) e le fasce piùdella popolazione che, in un contesto generalizzato di calo dei consumi ildeve saper intercettare e comprendere.l’analisi, che sfata numerosi luoghi comuni sul rapporto, Millennials (tra i 28 e 44 anni) e GenZ (dalla legal drinking age ai 27) rappresentano la terra promessa di un ricambio generazionale tanto necessario quanto complicato.

