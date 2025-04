Noinotizie.it - “Legenda”: lo spettacolo di Elisa Barucchieri venerdì prossimo a Gioia del Colle Teatro comunale Rossini

Di seguito il comunicato:La Stagione Teatrale 2024/2025 del Comune didel, in collaborazione con Puglia Culture, presenta in prima assoluta uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione: “”, unodi danza incentrato sulla figura di San Nicola, in scena11 aprile presso il.Lo, fuori abbonamento, è ideato e diretto da, con coreografie realizzate in collaborazione con la Compagnia e video di Leandro Summo. Ispirato alla figura enigmatica e potente di San Nicola, “” esplora le storie, i miti e le leggende che circondano questo Santo, venerato attraverso epoche e continenti, in chiese di diverse culture. Attraverso la danza e il fluido movimento dei corpi, loracconta la profonda connessione tra arte e territorio, trasformando il palcoscenico in uno spazio dinamico, intriso di spiritualità e memoria.