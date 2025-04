Cambiamenti climatici e vino | le sfide della viticoltura moderna

della provincia del Capo o California. L’epopea del vino appare tutt’altro che lineare, è la storia di un continuo bilanciamento fra una pianta dall’apparenza fragilissima e le condizioni meteo che ha incontrato lungo il suo viaggio. Ora l’aspetta forse la sfida più grande, come Stefano Poni, docente alla sede di Piacenza dell’Università Cattolica di Milano, spiega ai suoi studenti più o meno a partire dal 2003, l’anno che all’improvvisò precipitò l’Europa nell’epoca dei Cambiamenti climatici. Professor Poni, cosa significa oggi parlare di Cambiamenti climatici in relazione al mondo del vino? "Un esempio da portare all’attenzione è quanto successo alcuni giorni fa in molte aree della Puglia, dove si sono verificati forti danni da gelata tardiva. Quotidiano.net - Cambiamenti climatici e vino: le sfide della viticoltura moderna Leggi su Quotidiano.net Dal Caucaso alla Grecia, passando per l’antica Roma, le grandi pianure europee e infine le vallate soleggiateprovincia del Capo o California. L’epopea delappare tutt’altro che lineare, è la storia di un continuo bilanciamento fra una pianta dall’apparenza fragilissima e le condizioni meteo che ha incontrato lungo il suo viaggio. Ora l’aspetta forse la sfida più grande, come Stefano Poni, docente alla sede di Piacenza dell’Università Cattolica di Milano, spiega ai suoi studenti più o meno a partire dal 2003, l’anno che all’improvvisò precipitò l’Europa nell’epoca dei. Professor Poni, cosa significa oggi parlare diin relazione al mondo del? "Un esempio da portare all’attenzione è quanto successo alcuni giorni fa in molte areePuglia, dove si sono verificati forti danni da gelata tardiva.

Cambiamenti climatici e vino: le sfide della viticoltura moderna. Vinitaly 2025: Crescita e Sfide per il Veneto nel Mercato del Vino. Il futuro del vino piemontese e le sfide dei consumi, delle normative e del cambio climatico. Un evento del Corriere. Vino: dall’Ue in arrivo riforme tra sfide e opportunità. Le sfide dell’ortofrutta italiana tra export, cambiamento climatico e leggi sui fitosanitari. Serbia: le sfide della vendemmia a Župa e oltre / Serbia / aree / Home. Ne parlano su altre fonti

Vino Toscano: Successo Internazionale e Sfide Future al Vinitaly - Il vino toscano continua a brillare sui mercati globali, mentre la regione affronta sfide climatiche e commerciali. (quotidiano.net)

Come si rigenera il suolo per salvare il vino: l’esempio dell’Argentina - In Argentina alcuni produttori di vino si prendono cura del suolo per resistere al riscaldamento globale e ai suoi effetti. (lifegate.it)

Vino, piano della Commissione contro surplus, calo consumi e cambio clima - Bruxelles, 28 mar. (askanews) – La Commissione europea ha presentato una proposta legislativa che modifica tre regolamenti riguardanti il settore vitivinicolo dell’Ue, con nuove misure nel quadro dell ... (askanews.it)