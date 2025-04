Oasport.it - Boxe, Guido Vianello sfida Torrez Jr per continuare a sognare il Mondiale

“Secondo me un anno a partire da ora ed io combatterò per un titolo. Credo ancora due match e poi avrò l’occasione“. Era il 22 ottobre 2024 quandorilasciò questa dichiarazione in un’intervista concessa a OA Sport. Il pugile italiano aveva poi proseguito: “Usyk e Fury sono i mostri sacri. Ma già con Dubois ho fatto sparring in passato ed eravamo sullo stesso livello: da allora sono cresciuto molto. Io contro di lui andrei per vincere. Usyk e Fury hanno qualcosa in più, ma si stanno affrontando tra di loro, quindi ancora ho tempo“.Nel frattempo Usyk si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, WBC dei pesi massimi, dopo che Daniel Dubois aveva conquistato la cintura IBF. Il ribattezzato The Gladiator è convinto dei propri mezzi, ma per sperare davvero di scalare il ranking della categoria regina e meritarsi la possibilità di lottare per il titolo in tempi rapidi dovrà necessariamente vincere il prossimo incontro: sabato 5 aprile sarà chiamato a fare i conti con RichardJr sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (USA), soltanto un successo gli potrebbe spalancare le porte di un incontro di spessore nei prossimi mesi per poidavvero di poter lottare per il trono.