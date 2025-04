F1 | Gp Giappone terza e quarta le Ferrari nelle prime libere

nelle prime prove libere del Gran premio di Formula 1 del Giappone per le Ferrari rispettivamente di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il più veloce è stato Lando Norris su McLaren, davanti alla Mercedes di George Russell. La seconda sessione di libere inizierà alle 8 ora italiana. Quotidiano.net - F1: Gp Giappone, terza e quarta le Ferrari nelle prime libere Leggi su Quotidiano.net Terzo e quarto tempo a Suzukaprovedel Gran premio di Formula 1 delper lerispettivamente di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il più veloce è stato Lando Norris su McLaren, davanti alla Mercedes di George Russell. La seconda sessione diinizierà alle 8 ora italiana.

