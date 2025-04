Genitori-amici? Meglio evitare L' esperta | I figli devono vederli come punti di riferimento | il genitore deve essere una persona di cui ci si fida che aiuta a vedere la strada da intraprendere

amicizia aiuti a creare maggiore confidenza e complicità con i propri figli. Ma è davvero così? A quanto pare no. Claudia Denti spiega il perché Vanityfair.it - Genitori-amici? Meglio evitare. L'esperta: «I figli devono vederli come punti di riferimento: il genitore deve essere una persona di cui ci si fida, che aiuta a vedere la strada da intraprendere» Leggi su Vanityfair.it Si tende a credere che impostare il rapporto sull’zia aiuti a creare maggiore confidenza e complicità con i propri. Ma è davvero così? A quanto pare no. Claudia Denti spiega il perché

Genitori-amici? Meglio evitare. L'esperta: «I figli devono vederli come punti di riferimento: il genitore deve essere una persona di cui ci si fida, che aiuta a vedere la strada da intraprendere. Adolescenti e gioco d’azzardo: i genitori contano più degli amici. Chi è Vybes di Amici 2025: età, origini, vero nome, genitori, fidanzata, Instagram. I migliori regali di laurea, 25 idee degne di lode e bacio accademico perfette per genitori, amici e fratelli. Galimberti: "Genitori-amici? Un errore gravissimo. Aboliteli dalle scuole superiori". "Tik Tok ci conosce meglio di genitori e amici": Radice e i segreti dei social. Ne parlano su altre fonti

Genitori e figli: “Amici mai”. I consigli dell’educatrice per crescere in modo sano - Dire no è un atto educativo che insegna autocontrollo e pazienza. I genitori-amici invece tendono a evitare i divieti per paura di perdere l'affetto del figlio. Ma questo non va bene per ... (msn.com)