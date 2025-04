Omicidio D' Errico sentenza riformata in secondo grado | 18 anni per l' imputato

anni e 15 giorni di reclusione. L'uomo è ritenuto responsabile della morte del 31enne Luca D'Errico. La vittima fu uccisa da un colpo di pistola alla testa mentre si trovava davanti alla casa di. Brindisireport.it - Omicidio D'Errico, sentenza riformata in secondo grado: 18 anni per l'imputato Leggi su Brindisireport.it LECCE - La corte d'assise d'appello di Lecce ha condannato il 27enne Salvatore Carluccio a 18e 15 giorni di reclusione. L'uomo è ritenuto responsabile della morte del 31enne Luca D'. La vittima fu uccisa da un colpo di pistola alla testa mentre si trovava davanti alla casa di.

