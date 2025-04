Panorama.it - Dramma Brignone, Olimpiade a rischio: terribile infortunio

Finale di stagionetico per Federica, la fuoriclasse dello sci azzurro reduce dalla conquista della Coppa del Mondo generale per la seconda volta in carriera con le coppe di discesa libera e gigante come contorno. La valdostana è stata protagonista di una bruttissima caduta nel corso del gigante degli Assoluti in Val di Fassa e si è procurata unaserie di fratture che la costringeranno a un lungo stop. Operata immediatamente, dovrà affrontare una lunga fase di riabilitazione senza certezze. La verità è che la sua partecipazione al top alle Olimpiadi di casa a Milano Cortina, febbraio 2026, è a forte: dieci mesi sembrano tanti, ma non lo sono per un’atleta che doveva coronare ai Giochi una carriera straordinaria con l’obiettivo di prendersi il primo oro olimpico.