Quotidiano.net - Le Marche al Vinitaly 2025: vini di qualità e biodiversità in primo piano

Presidente Francesco Acquaroli, come si presentano leal? "Lesi presentano alcon un nutrito programma e con 108 aziende presenti, sia all’interno che all’esterno della collettiva, provenienti da tutti i territori. Ma soprattutto, come una regione a vocazione viticola che producedi altissima, attestata da critica e consumatori e dai numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti da un sempre maggior numero di imprese marchigiane. L’intero settore viticolo marchigiano, nel tempo, ha affermato ed accresciuto la sua particolare vivacità. Una Regione che lavora a programmi di recupero dellee, in controtendenza con lo scenario italiano, aumenta la superficie biologica a vite da vino che oggi ha un’incidenza del 53% sul totale, il valore più alto registrato a livello nazionale.