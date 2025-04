Lanazione.it - Beko, intesa con Invitalia. Il Comune chiarisce: "Prima la ’due diligence’ poi il rilancio del sito"

Approvato ieri dal, su proposta del vicesindaco Michele Capitani, il protocollo d’conper la promozione e la valorizzazione dell’area industriale in viale Toselli, oggi sede della fabbrica diEurope. Capitani spiega: "Questo atto è fondamentale per gestire la situazione eccezionale in essere. La sinergia tra un ente locale enon si vede tutti i giorni. Siamo ancora in una fase di studio, ma questo va considerato un primo tassello". Il vicesindaco continua: "E’ fondamentale il fatto che ilprende parte al processo di reindustrializzazione deldall’interno, monitordando il nuovo soggetto industriale. Questo è un’ulteriore garanzia per i 299 lavoratori senesi". E sul tavolo c’è anche il progetto di costruzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) per promuovere l’autoconsumo diffuso a servizio della riconversione di siti industriali (compreso quello oggetto del protocollo), dello sviluppo tecnologico e della decarbonizzazione.