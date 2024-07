Sinner cannibale Shelton domato in tre set | ora i quarti Il colpo che fa esplodere il centrale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Jannikaccede aidi finale del torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro ha superato in tre set lo statunitense Ben, numero 14 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (9) dopo aver annullato quattro set point. Se la vedrà con il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il russo Daniil Medvedev. Perè l'ottavo quarto di finale in un grande slam, il quarto consecutivo a Wimbledon. "È stato un match difficile, soprattutto il terzo set, nel tie-break ho dovuto salvare dei set point: queste partite possono diventare lunghe, sono contento di aver vinto in tre set", ha commentato a caldodopo la gara. Poi ha aggiunto: "Col mio team ci divertiamo, lavoriamo per questi momenti, per trovare il meglio che posso".