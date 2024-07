Mercato Morra i biancorossi rilanciano Giovedì l’incontro decisivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) La domanda non è poi così distante dall’offerta. Anzi. E, in più, Claudionon sembra intenzionato a lasciare Rimini a cuore leggero. Tanto che il bomber piemontese potrebbe, presto, diventare il primo vero acquisto estivo dei. Detta così potrebbe anche risultare strano se si considera checon il Rimini ha altri due anni di contratto. Ma a farne un pezzo pregiato delle trattative estive sono i 19 gol realizzati in maglia a scacchi la scorsa stagione. Con il Rimini costretto a parare i colpi. E anche a rilanciare in maniera consistente. Una vera e propria battaglia di nervi che tra qualche giorno, però, potrebbe concludersi. È in programma perun incontro tra la dirigenza riminese e il giocatore. Un incontro nel quale il Rimini ribadirà la propria offerta di adeguamento (e prolungamento) del contratto e il giocatore dirà la sua.