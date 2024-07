LIVE Sinner-Shelton 0-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | subito ace a manetta per l’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAchiama il challenge e ha ragione: il rovescio era rimasto in campo. Si rigioca il punto. 30-40 Serve&volley con una battuta tremenda. Pazzesco comeabbia risposto, poi lunga la volée di rovescio di. 30-30forza la seconda di servizio e ottiene un punto diretto. 15-30 Palla corta dici arriva agevolmente e va a segno col passante di rovescio lungolinea. 15-15 In rete la risposta di rovescio in allungo dell’italiano. 0-15 Risposta corta di, ma è in rete il diritto dello statunitense. 1-1 Ancora servizio e diritto lungolinea di. 40-0 Ace al centro del n.1 al mondo. 30-0 Servizio e diritto in contropiede dell’italiano.non ha ancora messo una prima.