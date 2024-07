L’intervista Italo Cucci | La Nazionale? Uomini senza onore che non hanno difeso la Patria Spalletti ora faccia il selezionatore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

, già direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo, uno dei più prestigiosi rappresentanti del giornalismo sportivo italiano, affronta la crisi del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dagli europei tedeschi e traccia una linea per il futuro. L'Italia eliminata e i giocatori già in vacanza, mentre Ronaldo e Pepe piangono per l'eliminazione del Portogallo. E' forse la fotografia giusta per descrivere il nostro calcio? Io che vivo a Pantelleria ho usato il termine siciliano "minnifuttu". Questa è stata l'immagine di calciatorialcundi