Lenergy Pisa Beach Soccer a trazione giovanile

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 - Bel sabato diper ilBS, impegnato su numerosi fronti a partire da Marina Romea. Nel ravennate infatti le formazioni under 17 e under 15 hanno debuttato nelle fasi interregionali dei rispettivi Tornei. Larga vittoria delU15 sul Brian Lignano per 0-7, condita dalla rete di Molinari e dalle doppiette di Fanelli, Colangelo e Bardi. Risponde con un successo anche l’Under 17, che supera 0-2 il Trieste Victory Academy grazie ai gol di Mancini e Arnesi nel primo periodo. L’accesso alle fasi finali di Tirrenia si deciderà nella giornata di domenica, con l’Under 17 impegnata alle ore 10:20 con Neugries e alle ore 18:00 con Mezzano, mentre l’Under 15 affronterà Torresavio alle ore 11:10 e Olimpia Merano alle ore 15:30.