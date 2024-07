L’Algeria punta sull’estrazione di minerali per diversificare la sua economia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug –è un importante produttore di gas e petrolio, ma il governo vuolequesta dipendenza dagli idrocarburindo non solo sul turismo ma anchedie l’estrazione deiIl sottosuolo algerino contiene molti, ma tra questi spiccano per importanza i depositi di ferro che hanno attratto l’interesse della Cina: da Pechino, infatti, sarebbero interessati ad acquistare quasi tutto il ferro estratto dal paese nordafricano. A tale proposito è degno di nota il deposito di Gara Djebilet, situato nel sud ovest del Paese, che contiene 3,5 miliardi di tonnellate di ferro di cui 1,7 miliardi sfruttabili. Il deposito si estende per un’area di 125 chilometri quadrati: il governoa investire dai 7 ai 10 miliardi di dollari per svilupparlo.