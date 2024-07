La prima seduta e il giuramento Mantellassi | Potenziamo l’ascolto Simona Cioni eletta presidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Per lavolta nella storia di Empoli ladel consiglio comunale è donna. Ieri è stata infatti, già consigliera nella giunta Barnini e impegnata nei temi della pace e delle donne.prende il posto che da 5 anni era ricoperto proprio dal neo sindaco Alessio. Nel discorso di insediamento l’alloraricordò che nel 1946 furono elette 2 donne nel Consiglio, ma "io dico che era l’ora che ci fosse unadonna a fare la", spiega. La‘colleziona’ anche un altroto, quello di essereal primo turno. Unanimi gli attestati di stima da parte delle opposizioni, ma non mancano le polemiche sulla scelta politica di una figura interna al Pd per un ruolo di garanzia.