La Commissione europea Jenkins serio e pragmatico Per creare la moneta unica ci voleva un britannico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) di Piero S. Graglia Alla fine degli anni ’70 l’Europa aveva perso l’innocenza. La fine della fase espansiva, quel periodo che in Francia viene chiamato i Trente glorieuses, i trenta anni dal 1945 al ’75, per alcuni Paesi (l’Italia in particolare) si era mutata nell’incubo della instabilità economica, del terrorismo politico, dell’incertezza sociale. La Gran Bretagna era infine entrata nella Comunità nel gennaio 1973 dopo una attesa di ben dodici anni (dal 1961), quasi prostrandosi al soglio di de Gaulle e pagando un prezzo pesante, in termini di condizioni di adesione. Eppure, aveva poi confermato con un referendum popolare nel 1975, con un incredibile 67% di yes, la sua adesione. Tra i britannici che fecero campagna a favore, sui giornali e in televisione, in maniera assidua, c’era un laburista, uno dei pochi nel Partito a essere convinto europeista: Roy