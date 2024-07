La civiltà è distrutta dalla propria decadenza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 7 luglio 2024) Non sempre si apprezza ciò che si ha finché non è troppo tardi”, scrive Zoe Strimpel sul Telegraph. “Gli imbroglioni guardano le loro famiglie distrutte e improvvisamente vedono che la loro vita prima della relazione era relativamente idilliaca. La gioventù è notoriamente sprecata per i giovani, che usano la loro salute e la loro energia per abbuffarsi di sostanze tossiche e cercano di essere il più infelici possibile. Un fenomeno simile è in gioco nella politica occidentale. Abbiamo costruito lapiù pacifica, più prospera, più umana e più progressista che il mondo abbia mai conosciuto, dopo secoli di battaglie fisiche, morali e filosofiche, carneficine e spargimenti di sangue. E ora, appena 80 anni dopo Auschwitz e 30 e più anni dopo la caduta del Muro di Berlino, a quanto pare siamo già annoiati della nostra libertà conquistata a fatica.