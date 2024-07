I 4 titoli migliori di Isao Takahata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo il successo di Il ragazzo e l’airone, il fantastico universo dello Studio Ghibli torna nelle sale per omaggiare il suo co-fondatore. La rassegna estiva Un mondo di sogni animati, anima i cinema italiani, dal 4 al 31 Luglio, con i capolavori del maestro della sperimentazione animata. Per la prima volta sul grande schermo, le opere del genio disono pronte a riabbracciare vecchi amici ed incontrare per la prima volta un pubblico nuovo.: talento, arte ed amore per il Giappone Maestro ed amico intimo di Hayao Miyazaki, con il quale ha lavorato sin dai tempi della Toei Animation,si distingue, nel corso della sua carriera, per la sua originalità e sete di sperimentazione. Nelle sue scelte artistiche e di regia, ha sempre seguito la sua voce, anche a costo di opporsi alle tendenze della cultura pop.