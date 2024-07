Giacomo Bozzoli in fuga telefoni persi e dubbi E dove è stata Antonella Colossi prima di tornare in Italia?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Brescia, 7 luglio 2024 – Una vacanza di cui i partecipanti sembrano fare di tutto per ritardarel’inizio e poi, con soste e pernottamenti, l’arrivo. Una vacanza senza cellulari, a bordo di un’auto più evanescente di un fantasma perché, dopo i primi avvistamenti, non viene più ripresa. Ci sono stranezze, incongruenze, vuoti, tasselli mancanti nel racconto fatto, al suo ritorno, da, compagna di. Questo mentre si prolunga la latitanza dell’uomo inseguito da una condanna definitiva al carcere a vita per l’omicidio dello zio Mario, nella fonderia di Marcheno. E oggi il figlio della coppia compie nove anni. La vacanza a Marbella, località marina della Spagna, viene prenotata da, con un suo documento, dal 20 al 30 giugno.