Folla al funerale di Tanja Gavioli | Il tuo sorriso ci mancherà tanto

(Di domenica 7 luglio 2024) ‘Il tuorimarrà sempre nei nostri cuori. Buon viaggio amore nostro’. Un grande striscione campeggiava ieri pomeriggio fuori dalla chiesa parrocchiale di Rivalta di San Felice, dove alle 16 sono state celebrate le esequie funebri di, la donna di 46 anni morta giovedì a causa di una malattia contro la quale combatteva. Tutta la comunità di San Felice ha partecipato al, curato dalle onoranze Paltrinieri: tra le tante persone presenti tutti i colleghi diche lavoravano con lei al Conad. Un lunghissimo applauso ha accolto la bara all’ultima dalla chiesa. La donna era molto conosciuta, e era da tutti apprezzata per la sua gentilezza e per il. Moltissimi i messaggi di cordiglio pubblicati sui social dopo la triste notizia della sua morte: "Ora mia carasorridi anche da lassù, come facevi sempre.