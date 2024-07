Fiera | pienone e nuove regole Boom di antiquari tanti turisti Una piazza per il vintage doc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Arezzo, 7 luglio 2024 – Luglio non tradisce. Fa caldo sul percorso della, ripido come tutto il centro ma riscalda il cuore: in un mese non sempre propizio lainfila un’edizione da 236 espositori. Una quindicina di spuntisti, i titolari quasi al tutto esaurito. Gridano "presente" al sole di luglio e alla manifestazione che non perde colpi. Tornano perfino alcuni dandy, stavolta in versione privata: sfoggiano la mise fino adel Comune. Giri lo sguardo al portone appena restaurato della Cattedrale addobbato di fiori bianchi per un matrimonio, e ti prepari al tuffo negli oggetti che raccontano storie dal passato. Invece, virando da via Ricasoli, ti imbatti nella "stecca": camicie hawayane, affondate tra jeans ricamati e capi di abbigliamento senza alcun legame con l’a.