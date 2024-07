e-Euro 2024 | Italia sconfitta in semifinale dalla Germania decisivo un gol di Muller

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) L’degli e-Sports calcistici si ferma ina e-, non riuscendo così a bissare lo storico trionfo di2020 in piena pandemia. La eNazionale, al Motorwerk di Berlino, nel format 1 vs 1 su Play Station 5 sul videogame EA Sports FC 24, si arrende allapadrona di casa, con lo stesso risultato della leggendaria Partita del Secolo, ma in favore dei tedeschi, battuti però in finale con lo stesso risultatoDanimarca. Il player titolare dell’, Francesco Pio Tagliafierro (obrun2002), è passato tre volte in vantaggio, ma l’ex campione del mondo Umut lo ha beffato con tre rimonte e poi il gol del vantaggio siglato da Thomascon un gran tiro da fuori. Per la e-guidata dal coach Nello Nigro e con le riserve Danilo Pinto (danipitbull) e Raffaele Cacciapuoti (ercaccia98), i gol di Gatti, Pellegrini e Scamacca.