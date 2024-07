Damiano dei Maneskin è sparito ansia tra i fan | girano strane voci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Il frontman deiDavid, fa crescere la preoccupazione tra i fan a causa della sua recente assenza dai social. Già, è letteralmente. Il suo ultimo post su Instagram, datato 25 giugno, era una promozione per un brand di moda, mentre il precedente risaliva a due mesi prima, quando aveva partecipato al Met Gala insieme alla fidanzata, l'attrice americana Dove Olivia Cameron. Da quando si è trasferito in California, le apparizioni pubbliche disono diminuite, lasciando i fan con poche notizie su di lui, eccetto i concerti con la band.su un Progetto Solista Recenti indiscrezioni, supportate da foto che lo mostrano in studio senza i suoi compagni di band, suggeriscono chepotrebbe essere al lavoro su un progetto solista.