Ciclismo pieno successo per le due gare di Poggio a Caiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Prato, 7 luglio 2024 – Dopo la pedalata in onore di Giovanni Iannelli la due giorni ciclistica nella zona die Carmignano si è conclusa con il Memorial Maurizio Poltri per gli esordienti e con l’edizione n. 80 della Coppa Giulio Burci per allievi. Ottantanove gli esordienti al via da, mentre l’arrivo era di fronte al murale di Iannelli a Carmignano. Ha vinto il siciliano Rosario Loreto (Il Pirata Rametta) che ha avuto ragione in volata di Bergamini e Camiciottoli, quindi Guerra e Sebastiani leggermente attardato. Il più bravo del primo anno (la partenza è stata unica sotto la regìa del C.F.F. Seanese) il massese Filippo Belloni (Villafranca) che ha preceduto Mandriani, Muscia, Di Salvo e Nesti. La gara assegnava anche i due titoli provinciali pratesi che sono stati conseguiti da Roberto Leonardo Duranti (Pol.