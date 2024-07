Calciomercato Palermo sorpasso per Pierozzi | battuta una diretta concorrente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilbatte un colpo importante nelin entrata. La formazione siciliana ha trovato l’intesa con la Fiorentina per il trasferimento, a titolo definitivo, di Niccolò, promettente terzino destro cresciuto proprio nelle giovanili dei toscani. La conferma arriva da “La Gazzetta dello Sport”. Un colpo perfezionato nelle ultime ore che va a rinforzare la difesa palermitana e le ambizioni di disputare una stagione da protagonisti in Serie B.la concorrenza del Pisa di Pippo Inzaghi che aveva allenatogià a Reggio Calabria e anche alla Salernitana. Nella stagione appena conclusa,ha giocato 12 partite in Serie A proprio con la maglia della Salernitana, in passato ha vestito le maglie di Pro Patria e Reggina.