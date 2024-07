Calciomercato Milan Corsport | Giorgio Furlani paga la clausola per Alvaro Morata  La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 7 luglio 2024), secondo il Corriere dello Sportè pronto are laperha deciso dire larescissoria da 13 milioni di euro per. Secondo il Corriere dello Sport, vista la situazione Zirkzee (operazione sempre bloccata a causa delle alte commissioni imposte dall’agente dell’olandese, Kia Joorabchian, che chiede 15 milioni di euro), i dirigenti rossoneri vogliono provare ad affondare il colpo per l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid. Adesso la palla passa nelle mani del centravanti. C’è, però, da tenere in considerazione l’ingaggio, che non sarà banale (in Spagna guadagna 5 milioni netti a stagione). Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione arriverà una volta terminato l’Europeo in Germania.