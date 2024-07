Bulloni pistoni e lampadine In mostra l’arte di Balboni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Abilità, tecnica, originalità. Sono questi gli elementi che si mescolano nei lavori di Fulvioalias "Uli", artista di Bondeno, che dai primi passi mossi nella propria officina si è spinto fino alla realizzazione di incredibili opere in ferro e acciaio cheno creatività e grande attenzione per i dettagli., molle,nelle sue mani si trasformano in oggetti di design, animali, alieni, e tutto ciò che la sua fantasia sa produrre. La galleria dei suoi lavori raccoglie esemplari di tutti i tipi e le dimensioni, dagli insetti più minuti a figure umane, passando per quelle più misteriose e inquietanti. In questi giorni, fino al 3 agosto, sarà possibile ammirare parte di questo lavoro alla casa d’arte "Il Vicolo" a Bondeno nella personale "Tracce di memoria".