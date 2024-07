Bob Marley - One Love in 4K UHD la recensione | ecco perché è una steelbook da non perdere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladi Bob- Onein 4K UHD: la bellaa due dischi targata Plaion contiene quattro card e nella parte tecnica presenta un video eccezionale e un audio travolgente, anche se resta il rammarico per una traccia italiana in tono minore. Era doveroso che Bob- One, il film diretto da Reinaldo Marcus Green che ha reso omaggio alla vita e alla musica del celebre musicista reggae, venisse a sua volta omaggiato da un'edizione homevideo di quelle da noncome quella appena rilasciata da Plaion Pictures e Paramount.è ancora oggi fonte di ispirazione attraverso il suo messaggio di amore e unità, e va riconosciuto che Kingsley Ben-Adir ha fatto un gran lavoro per vestire i panni di un artista che ha superato incredibili avversità per plasmare una musica rivoluzionaria.