Beach soccer Italia vince torneo di Tirrenia | Svizzera battuta 3-2 in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) L’ha vinto l’International2024,andato in scena presso il Centro di Preparazione Olimpica sul litorale pisano. La nazionale azzurra diha battuto laper 3-2 e avvicina così al meglio gli Europei in programma ad Alghero a settembre. Quella contro la squadra elvetica è stata una partita vera, giocata su ritmi alti e con giocate di livello da una parte e dall’altra. Dopo la sconfitta inattesa con l’Estonia all’esordio, l’ha ritrovato gioco e risultati nei successivi impegni contro Repubblica Ceca, Romania e Danimarca prima della vittoriosadi oggi. Non nasconde la soddisfazione il ct azzurro, Emiliano Del Duca: “Siamo partiti benissimo contro una squadra forte, abbiamo saputo anche difendere – spiega – Sono contento per i ragazzi ma anche per la Federazione, che ha messo tanto impegno nell’organizzare questa manifestazione.