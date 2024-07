Ballando con le Stelle 2024 Sonia Bruganelli nel cast | il colpaccio di Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Il prossimo 28 settembre tornerà su Rai1 lo storico dance showcon le, che nella scorsa edizione, la diciottesima, ha visto trionfare Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca. In attesa dell’inizio del popolare dance show, la conduttricesi sta dedicando alla composizione deldicon le19. Finora la rosa dei nomi comprende Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Enrica Bonaccorti, Nina Zilli e probabilmente Marina Morgan. I futuri concorrenti, però, non hanno ancora contrattualizzato la propria adesione ma hanno semplicemente accolto l’invito della. La giuria, invece, è confermata. Vi saranno Carolyn Smith (nel ruolo di presidente di giuria), Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.