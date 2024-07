Alex aveva visto qualcosa di grave La festa sciamanica e il mistero del sangue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Riti sciamanici, sostanze proibite, una morte misteriosa.Marangon, barman veneziano di 25 anni, dalla-terapia nell'abbazia del Trevigiano non è mai tornato a casa. Il suo corpo è stato trovato il 2 luglio su un isolotto nel Piave, con segni di un colpo alla testa con un corpo contundente, un occhio tumefatto e lividi al torace. Il corpo presenterebbe inoltre una emorragia interna, riporta il Corriere della sera che cita i risultati dell'autopsia. Circostanze che fanno escludere l'ipotesi della caduta accidentale. Marangon sarebbe stato "picchiato a" tra le 2 e le 6 del mattino di domenica 30 giugno. La procura di Treviso ora indaga per omicidio volontario a carico di ignoti. Ma cosa è successo sabato scorso? Il giovanepartecipato allacon "curanderi", musica e infusi di erbe dagli effetti psichedelici come l'ayahuasca, nell'Abbazia di Santa Bona a Vidor, nel Trevigiano.