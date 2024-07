Accadde oggi 7 luglio | la finale del Mondiale 1974 Alberto Aquilani ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 7 luglio 2024) 7: ladeledE così è passato mezzo secolo dalladel. Quel dì Jurgen Grabowski (scomparso due anni fa) festeggiò nel migliore dei modi l’ultima partita con la ‘Mannschaft’ e il suo trentesimo compleanno: in carriera vinse inoltre due Coppe di Germania, una Coppa Uefa (anche se saltò le ultime partite di quella competizione per infortunio) e l’Europeo del 1972 (giocò la semi). Novant’anni fa sono nati Roberto Passarin e Claudio Darni: il primo disputò 87 gare in Serie A, l’altro 105 nel torneo cadetto (tutte con il Parma). Il 7del 1984 nasce, vincitore da calciatore di due coccarde tricolori e di una Supercoppa italiana (senza dimenticare i titoli conquistati negli ultimi anni da tecnico della Fiorentina Primavera).