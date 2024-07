A Casteldebole vorrebbero incassare 30-35 milioni puliti Pongracic costa tanto l’alternativa è Casale della Lazio Calafiori il club aspetta il rilancio dell’Arsenal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Bologna attende ilper Riccardo: la prima offerta da 40non soddisfa, in virtù del 50 per cento dell’incasso da corrispondere al Basilea. Il Bologna ne vorrebbe 30-35e invita l’Arsenal a trattare con gli elvetici per la percentuale spettante e inl’agente di Zirkzee è tornato in Inghilterra per trattare commissioni e ingaggio dell’attaccante con lo United: per entrambi si prospettano ingaggi da Premier, da 4più bonus. Tra oggi e domani la partita tra Joorabchian e lo United entrerà nel vivo,che daattendono una chiamata con i Red Devils che potrebbero chiedere di non pagare la clausola rescissoria (che sarebbe da versare cash, con il 40 per cento spettante al Bayern Monaco), ma trattare termini di pagamento diversi, aggiungendo qualche milione in termini di bonus ai 40 previsti.