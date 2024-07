WWE | Dopo tanti tentativi arriva il primo successo i DIY sono i nuovi campioni di coppia WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 luglio 2024) Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, un connubio esistente ormai dassimi anni tra alti e bassi, tra successi diad NXT e una delle più grandi rivalità della storia del terzo brand della WWE. Sul finire del 2023 le strade dei due siincrociate di nuovo nel main roster e grazie alla gestione Triple Htornati a lavorare in tag con il loro storico nome DIY. Un percorso nella categoria tag team avaro di soddisfazioni in questi mesi, con i titoli disfiorati tante volte, ma mai conquistati, almeno fino a questa notte. Ancora incomprensioni tra iAlla vigilia di Money In The Bank il match tra idiWWE Austin Theory e Grayson Waller e gli sfidanti Johnny Gargano e Tommaso Ciampa è stato scelto come main event della puntata di SmackDown di questa notte.