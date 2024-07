Wimbledon la pioggia imperversa ancora | le previsioni meteo e quanto si giocherà oggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Il torneo diprosegue a stento, almeno perriguarda i campi laterali. Lainfatti sta rendendo decisamente complicato il programma, con ritardi e slittamenti ai giorni successivi per diversi match di terzo turno e tabelloni che diventano decisamente farraginosi. Dopo laabbondante scesa in apertura e in chiusura della giornata di ieri, sembrava che a Londra potessero esserci le condizioni per un sabato tranquillo e invece non è così,meno finora. Dal sole che splendeva sui campi dell’All England Club nelle prime ore del mattino fino alle 10.00, laha ricominciato are, ha fatto slittare l’inizio del programma alle 12.45 locali circa e i match sono stati interrotti nuovamente alle 13.30 locali.