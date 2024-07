Wimbledon 2024 | posticipati per pioggia i match di Fognini e Musetti tutti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ci risiamo. Piove anche oggi, sabato 6 luglio, sui cieli di, e questo vuol dire che isui campi esterni non potranno iniziare come previsto alle ore 12. In particolare, sonogli incontri di due italiani, la prosecuzione tra Fabioe Roberto Bautista Agut, che riparte dal finale del quarto set, e lo scontro tra Lorenzoe Francisco Comesana, che doveva ancora iniziare. I duesono programmati come secondo di giornata, ma per il momento non si gioca e non si partirà prima delle ore 13 italiane, ma la sensazione è che si possa andare ancora oltre. Di seguitogli. AGGIORNAMENTO ORE 12 – Non si giocherà prima delle ore 13 italiane. TroppaperdigliSportFace.