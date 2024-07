Ufficiale Nicola risolve con l’Empoli e va al Cagliari|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024) 2024-07-05 19:24:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Si riempie anche l’ultima casella degli allenatori in Serie A: Davideprende la panchina del Cagliari. L’ex tecnico delha definito gli ultimi dettagli e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’altra stagione con i rossoblù, raccogliendo l’eredità di Claudio Ranieri.L’ANNUNCIO DEL CAGLIARI – Il Cagliari ha anticipato l’ufficialità dell’ingaggio dicon un video sui profili social della società: “L’attesa è finita. Benvenuto mister”. L’attesa è FINITA pic.twitter.com/wrMCCi0Cmc — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 5, 2024 L’ANNUNCIO– L’annunciodicome nuovo allenatore del Cagliariè arrivato poco dopo con un comunicato sul sito del club sardo: Davideè il nuovo allenatore del Cagliari: il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione.