The Rats – lo spinoff di The Witcher potrebbe essere un episodio speciale della quarta stagione!

(Di sabato 6 luglio 2024) Circolano da tempo voci secondo cui Netflix stia lavorando su un altro spin-off di Thechiamato “The“. Il nome prende spunto dal gruppo che Ciri incrocia nei romanzi di The, indicando che la serie andrà ad approfondire proprio le loro dinamiche. Sebbene non sia ancora confermato, le ultime voci sullo spin-off sostengono due dettagli importanti: il tutto sembraconfermato e chefinire perune autonomo nella4 di The, invece diuna serie prequel. Foto dal setterzadi The(Aggy K. Adams/Instagram)Il presunto vero nome del progetto non è lontano da come veniva chiamato dalle persone. Redanian Intelligence ha riferito di aver appreso che il progetto si chiamerà giustamente The: ATale.