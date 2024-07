Suicida a 20 anni l’inferno a Sollicciano L’ultima chiamata alla mamma saltata per mancanza di linea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 – Fine pena 28 maggio 2025. Ancora qualche mese poi Fedi Ben Sassi avrebbe potuto ricominciare. O forse cominciare, visto che finora, i suoi vent’li aveva passati soprattutto tra istituti penitenziari minorili, comunità e, con l’arrivo della maggiore età, carcere. Rapine e resistenza a pubblico ufficiale: come ha ricostruito uno dei suoi legali, l’avvocato Elisa Baldocci, il ventenne aveva assommato condanne definitive per due, dieci mesi e 26 giorni ma, nel saldo con il “presofferto“, ovvero precedenti periodi passati con limitazioni della libertà, gli restavano comunque meno di 11 mesi. Troppi, quando qualcosa si spegne dentro. "Ho pregato per lui sperando che la sua sofferenza sia finita - dice Fatima Benhijji, presidente dell’associazione Pantagruel che daopera nel carcere die che solitamente segue le persone provenienti dall’area araba maggiormente in difficoltà e a rischio suicidio.