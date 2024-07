Stankovic ambito altra avventura in Serie B? Inter avvisata ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Filip, portiere figlio d’arte, piace ancora una volta inB dopo l’ultima stagione passata tra le fila della Sampdoria. L’è stata informata. NUOVOESSE – Insomma i figli di Dekisono ben ambiti e apprezzati. Nei scorsi giorni è arrivato il passaggio ufficiale di Aleksandar al Lucerna. Per il regista della Primavera dell’si tratta del primo salto tra i professionisti. In Svizzera potrà crescere, come hanno negli ultimi anni Riccardo Calafiori, che ora è in procinto di passare all’Arsenal, ma anche lo stesso baby nerazzurro Mattia Zanotti al San Gallo. Il terzino dal prossimo 13 luglio potrebbe rivedersi ad Appiano Gentile per iniziare il ritiro con la squadra di Simone Inzaghi. Ma ritornando a, sul giocatore, ha messo gli occhi il Bari.