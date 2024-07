Samb per l’attacco rispunta Emilio Volpicelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) E’il nome nuove perdella. 32 anni tra un mese è una vecchia conoscenza dei tifosi rossoblù. Ha infatti militato con il club del Riviera delle Palme nella stagione 2019-2020 in Serie C collezionando 26 presenze e mettendo a segno tre reti. Era la stagione del Covid con il campionato sospeso sine die il 10 marzo. L’undici allenato da Paolo Montero fu poi eliminato ai play off dal Padova.nella stagione successiva passò al Matelica dove mise a segno 13 reti. Poi il trasferimento alla Viterbese, sempre in serie C dove totalizzò 16 marcature in 58 presenze. A gennaio 2023 ecco il passaggio al San Giuliano, mentre lo scorso anno ha vestito la maglia del Pineto tornando di nuovo in doppia cifra (11 reti e 33 gettoni).