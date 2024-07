Saldi estivi al via in tutta Italia Confcommercio | Spesa media 202 euro a famiglia E c’è un vademecum

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024) Tutto pronto per i, al via oggi in, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano dove partiranno il 19 luglio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi diquest’anno per l’acquisto di capi scontati ognispenderà in202– pari a 92pro capite – per un valore complessivo di 3,2 miliardi di. Dae Federazione Modaarriva, poi, uncon alcuni principi di base per evitare brutte sorprese. CambiLa possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.