Sala smentisce il Pd sul rimpasto | Schiocchezza non l’ha chiesto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) "Il Pd haunampio di Giunta? È una sciocchezza". Il sindaco Giuseppeliquida con queste parole la ricostruzione offerta mercoledì dal segretario metropolitano del Pd Alessandro Capelli ai componenti della segreteria dem sulle (presunte) trattative con il primo cittadino sul riassetto dell’esecutivo di Palazzo Marino. Capelli ha detto ai suoi di aver"unampio" a, non solo la sostituzione dell’assessore uscente Pierfrancesco Maran, eletto al Parlamento europeo. Ma il sindaco ha deciso diversamente, puntando sull’avvocato ed ex presidente della Compagnia delle Opere Guido Bardelli come nuovo assessore alla Casa e ridistribuendo qualche delega agli assessori Emmanuel Conte e Gaia Romani. Stop. Nienteampio, niente svolta per la squadra diin vista delle elezioni comunali del 2027.