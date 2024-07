Ravenna | Lordkipanidze Biagi e Sirbu Resta Magnanini due ex nel mirino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Anche Lucacontinuerà l’avventura in giallorosso. Il difensore estense ha rinnovato ieri l’accordo col club giallorosso per il 4° anno consecutivo,ndo il ‘più anziano in grado’ della rosa. Il ds Davide Mandorlini ha spiegato i motivi del prolungamento: "Nonostante sia un 2003, e dunque non più utilizzabile come ‘quota’,ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore da. Abbiamo premiato il suo percorso di crescita che, secondo noi, non è ancora terminato". Lo stessoè parso entusiasta: "Sono molto contento e orgoglioso dire un altro anno a. Ho visto un progetto super ambizioso. Per quanto mi riguarda, mi sono sempre trovato bene a. A prescindere, ero felice di rimanere. Poi è arrivato anche un progetto serio e importante, quindi sono contento il doppio.