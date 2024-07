PNRR via libera alla quinta rata da 11 miliardi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 6 luglio 2024) La Commissione europea, non ancora rinnovata formalmente dopo il voto per il Parlamento Ue lo scorso 9 giugno, ha dato il viaal pagamento all’Italia delladel(il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’esecutivo comunitario ha approvato la valutazione preliminare positiva di alcune decine di tappe fondamentali e obiettivi legatirichiesta di pagamento, per 11di euro. Il tutto nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’economia e della società europea dopo la pandemia di Covid, cuore del piano NextGenerationEu. Al momento della presentazione, la richiesta di pagamento delladelcomprendeva 52 tappe fondamentali e obiettivi da raggiungere per l’Italia. Foto Ansa/Filippo VeneziaRiforme e investimenti Larichiesta di pagamento copre progressi nella realizzazione di 14 riforme e 22 investimenti in settori come il diritto della concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e dell’acqua, la giustizia, il quadro di revisione della spesa, l’istruzione secondaria e terziaria.