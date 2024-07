Olanda sei in grado di ripeterti? La Turchia di Montella sogna la semifinale ma c’è il caso Demiral

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Vincenzoè l’unico rappresentante italiano in corsa a Euro 2024: la Nazionale è stata mestamente eliminata, quattro dei cinque ct del Bel Paese hanno lasciato gli Europei, è rimasto l’Aeroplanino a rappresentare il sano calcio italiano, fatto di ripartenze, intuizioni, capacità di far male sulle palle inattive, sofferenza fino alla fine. Lalae i tifosi si ricredono dopo aver criticato aspramente il loro ct nell’avvicinamento agli Europei e dopo la brutta sconfitta contro il Portogallo, che però resta l’unica, visto che sono arrivate tre vittorie, due ai gironi in cui è arrivato il secondo posto, in linea con gli obiettivi, quindi quella con l’Austria agli ottavi che spiana la strada verso un quarto, vedendo le altre squadre rimaste, alla portata.