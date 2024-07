MotoGP Vinales si inserisce nei big 3 al Sachsenring? Incognite su Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Siamo pronti ad entrare nel vivo di questo nono fine settimana del Motomondiale 2024 a(Germania). Un tracciato tecnico, particolare e unico nel suo genere che può lasciare diverse incertezze sul suo sviluppo. Si tratta della tana di Marc, che in questo contesto ha vinto otto volte e ottenuto sette volte la pole position. L’incognita per Marcsaranno però le condizioni di forma: ieri il fuoriclasse spagnolo della Ducati del Team Gresini è caduto durante le pre-qualifiche, poi è rientrato in pista, ha staccato un buon tempo, ma è ritornato ai box e ha sentito dei dolori al costato. Poi si è sottoposto a diversi esami per rilevare una frattura al dito: comunque correrà in questo fine settimana, ma vedremo se sarà al top.