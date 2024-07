La produzione della serie Arkham Asylum della DC non sta andando avanti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo anni di lavori, laspinoff diDC sarebbe stata messa in pausa. Venerdì scorso è stato reso noto che l’attuale incaranazione del progettonon andrà. La, che è in lavorazione da luglio del 2020 ed era stata originariamente progettata per essere uno spinoffdi film di Matt Reeves su Batman, incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City. Nel 2022 è stato confermato che il progetto si è evoluto concentrandosi sul manicomio di, e Antonio Campos, autore di The Staircase and Christine, è stato assunto come showrunner e sceneggiatore. Successivamente era stato ventilato che lapoteva essere ambientata nel prossimo Universo DC di James Gunn e Peter Safran. Secondo quanto riportato, c’è ancora la possibilità che un progetto ambientato advenga sviluppato in un secondo momento, come spinoff di The Batman o come parte del DCU.